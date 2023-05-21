Сначала Украине могут передать несколько десятков самолетов F-16 – Воздушные силы

На начальном этапе Украине может быть передано несколько десятков западных истребителей F-16.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Историческое решение о передаче F-16 станет толчком на пути к нашей победе. Надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

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По количеству, безусловно, никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Эти самолеты будут передаваться подразделениями. Авиационные подразделения – это как минимум эскадрилья. В нашем варианте – это 12 плюс самолетов. У западных партнеров эскадрилья имеет больше – до 18 самолетов.

Таким образом, несколько десятков самолетов может быть передано Украине сначала для решения текущих задач".

Детали: В то же время, Игнат отметил, что количество переданной техники "не будет сейчас широко обнародоваться".

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