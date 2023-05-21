Сначала Украине могут передать несколько десятков самолетов F-16 – Воздушные силы
На начальном этапе Украине может быть передано несколько десятков западных истребителей F-16.
Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона
Прямая речь: "Историческое решение о передаче F-16 станет толчком на пути к нашей победе. Надеюсь, это произойдет как можно быстрее.
По количеству, безусловно, никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Эти самолеты будут передаваться подразделениями. Авиационные подразделения – это как минимум эскадрилья. В нашем варианте – это 12 плюс самолетов. У западных партнеров эскадрилья имеет больше – до 18 самолетов.
Таким образом, несколько десятков самолетов может быть передано Украине сначала для решения текущих задач".
Детали: В то же время, Игнат отметил, что количество переданной техники "не будет сейчас широко обнародоваться".
Предыстория:
- Украина добилась формирования так называемой "коалиции истребителей" среди своих западных партнеров.
- По данным СМИ, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, но сроки их предоставления не установлены. В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков и в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.
- Салливан заявил, что истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.
- Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.