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Сначала Украине могут передать несколько десятков самолетов F-16 – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 18:30
Сначала Украине могут передать несколько десятков самолетов F-16 – Воздушные силы
F-16, фото Getty Images

На начальном этапе Украине может быть передано несколько десятков западных истребителей F-16.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Историческое решение о передаче F-16 станет толчком на пути к нашей победе. Надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

По количеству, безусловно, никто не будет передавать поштучно эти самолеты. Эти самолеты будут передаваться подразделениями. Авиационные подразделения – это как минимум эскадрилья. В нашем варианте – это 12 плюс самолетов. У западных партнеров эскадрилья имеет больше – до 18 самолетов.

Таким образом, несколько десятков самолетов может быть передано Украине сначала для решения текущих задач".

Детали: В то же время, Игнат отметил, что количество переданной техники "не будет сейчас широко обнародоваться".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украина добилась формирования так называемой "коалиции истребителей" среди своих западных партнеров.
  • По данным СМИ, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, но сроки их предоставления не установлены. В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков и в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.
  • Салливан заявил, что истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.
  • Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

Темы: Воздушные силы ВСУпомощь Украинеавиа
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