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Найбільша економіка ЄС скотилася до рецесії

"Європейська правда"Четвер, 25 травня 2023, 11:07

Економіка Німеччини скорочується два квартали поспіль – це дозволяє говорити про технічну рецесію найбільшої економіки Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel з посиланням на свіжі дані Федерального статистичного відомства.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротився з січня по березень на 0,3% порівняно з попереднім кварталом і, таким чином, економіка скорочувалась другий квартал поспіль.

Якщо два квартали поспіль є негативними, то говорять про технічну рецесію.

"Часто використовуваний критерій технічної рецесії був виконаний. Масштабне підвищення цін на енергоносії далося взнаки в зимові місяці ", – прокоментував цю подію головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Економічне зростання сповільнилося через скорочення приватного споживання. У першому кварталі воно впало на 1,2%. Однією з причин цього, ймовірно, є втрата споживачами купівельної спроможності внаслідок високої інфляції. Державне споживання також скоротилось на 4,9%. З іншого боку, позитивний імпульс надали інвестиції, які зросли на 3,9%. Зовнішня торгівля також підтримала економіку.

При цьому значного підйому поки не прогнозують. Бундесбанк очікує принаймні незначного зростання навесні. "У другому кварталі 2023 року економічне виробництво має знову дещо збільшитися", – йдеться в поточному щомісячному звіті. Усунення вузьких місць у постачанні, великий портфель замовлень та нижчі ціни на енергоносії мають забезпечити відновлення промисловості.

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 "Це також має підтримати експорт, особливо з огляду на те, що світова економіка відновила певний імпульс", – очікують у Бундесбанку.

Федеральний уряд очікує зростання ВВП на 0,4% цього року. У 2024 році має відбутися сильніше зростання на 1,6%. Для порівняння: минулого року зростання становило 1,8%.

Як повідомлялося, Європейська комісія рекомендувала всім урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року, щоб утримати державні фінанси під контролем і відповідати запропонованим новим фіскальним правилам у 2024 році.

Теми: Німеччинаекономіка
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