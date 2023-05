Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності через напругу в Косові

Президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербське видання НОВОСТИ.

Згідно з указом, Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією. Причина таких дій – неспокійна ситуація на півночі Косова.

Раніше у п’ятницю десятки косовських сербів зібралися на подвір'ях трьох муніципальних адмінбудівель на півночі Косова у муніципалітетах Зубін-Поток, Лепосавич і Звечан, щоб не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків, повідомляє Prishtina Insight. Серби бойкотували останні вибори у Косові та вважають їх результат нелегітимним.

Протестувальники збудували барикади, які не дозволяли новим мерам увійти до муніципальних будівель. Біля адмінбудівлі муніципалітету Лепосавич було помічено важку техніку.

Згодом косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, на місці було чути постріли та вибухи, лунала сирена. Поліція оголосила, що допомагає новообраним мерам реалізувати своє право працювати в офіційних муніципальних будівлях.

Clashes between members of the Kosovo special forces and Serbian officers of community self-government bodies took place today in the north of Kosovo, RTS TV channel. pic.twitter.com/Qtl2CMONa7