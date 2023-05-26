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Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності через напругу в Косові

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 16:03
Сербія привела армію в стан найвищої боєготовності через напругу в Косові
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Президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сербське видання НОВОСТИ.

Згідно з указом, Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією. Причина таких дій – неспокійна ситуація на півночі Косова. 

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Раніше у п’ятницю десятки косовських сербів зібралися на подвір'ях трьох муніципальних адмінбудівель на півночі Косова у муніципалітетах Зубін-Поток, Лепосавич і Звечан, щоб не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків, повідомляє Prishtina Insight. Серби бойкотували останні вибори у Косові та вважають їх результат нелегітимним. 

Протестувальники збудували барикади, які не дозволяли новим мерам увійти до муніципальних будівель. Біля адмінбудівлі муніципалітету Лепосавич було помічено важку техніку.

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Згодом косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, на місці було чути постріли та вибухи, лунала сирена. Поліція оголосила, що допомагає новообраним мерам реалізувати своє право працювати в офіційних муніципальних будівлях.

 
Наслідки заворушень у Косові
ФОТО: RTK LIVE

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що армія виконає наказ сербського президента Вучича. Він звинуватив Приштину в ескалації ситуації.

"Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня. Армія почала свою діяльність, те, що робить Курті (прем’єр Косова. – Ред.), веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах", – сказав Вучевич.

Як повідомляла "ЄП", вибори у Косові отримали неоднозначну реакцію. Євросоюз акцентував на низькій явці і висловив жаль, що не всі партії та спільноти скористалися своїм демократичним правом брати участь і голосувати на виборах.

Докладніше про це – у статті: Вибори без виборців: як Сербія отримала привід зірвати план ЄС по примиренню з Косовом.

Теми: Сербія
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