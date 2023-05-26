Сербия привела армию в состояние наивысшей боеготовности из-за напряжения в Косове

Президент Сербии Александар Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил в боевую готовность наивысшего уровня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает сербское издание НОВОСТИ.

Согласно указу, Вучич приказал войскам срочно двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией. Причина таких действий – неспокойная ситуация на севере Косова.

Ранее в пятницу десятки косовских сербов собрались во дворах трех муниципальных админзданий на севере Косова в муниципалитетах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, чтобы не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к исполнению своих обязанностей, сообщает Prishtina Insight. Сербы бойкотировали последние выборы в Косове и считают их результат нелегитимным.

Протестующие построили баррикады, которые не позволяли новым мэрам войти в муниципальные здания. Возле админздания муниципалитета Лепосавича была замечена тяжелая техника.

Позже косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа, на месте были слышны выстрелы и взрывы, звучала сирена. Полиция объявила, что помогает новоизбранным мэрам реализовать свое право работать в официальных муниципальных зданиях.

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Clashes between members of the Kosovo special forces and Serbian officers of community self-government bodies took place today in the north of Kosovo, RTS TV channel. pic.twitter.com/Qtl2CMONa7 — Animal World (@dragon_of_time_) May 26, 2023

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия выполнит приказ сербского президента Вучича. Он обвинил Приштину в эскалации ситуации.

"Несколько минут назад президент отдал приказ армии повысить боевую готовность до самого высокого уровня. Армия начала свою деятельность. То, что делает Курти (премьер Косова. – Ред.), ведет нас к красным линиям, это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах", – сказал Вучевич.

Как сообщала ЕП, выборы в Косове получили неоднозначную реакцию. Евросоюз акцентировал на низкой явке и выразил сожаление, что не все партии и сообщества воспользовались своим демократическим правом участвовать и голосовать на выборах.

Подробнее об этом – в статье: Выборы без избирателей: как Сербия получила повод сорвать план ЕС по примирению с Косовом.