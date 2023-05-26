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"Солдати ЗС РФ панічно ховалися": Легіон "Свобода Росії" показав відео з Бєлгородської області

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 травня 2023, 17:00
Солдати ЗС РФ панічно ховалися: Легіон Свобода Росії показав відео з Бєлгородської області
скриншот

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео операції, яку він провів на території Білгородської області РФ .

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Перше відео-зведення нашої операції в Бєлгородській області. Кадри, що демонструють боягузтво і непрофесіоналізм путінських військ.

Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися в посадках і під парканами. На відео є кадри укриття мотострілецької роти в покинутих житлових будинках місцевих жителів".

Деталі: На відео також видно обстріл будівлі, де ховалися російські військові. А також ураження техніки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення"декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. 
  • Institute for the Study of War (ISW) повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, російське Міноборони поширює брехнюпро знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.
  • В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.   

Теми: Росіявійнакордон
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