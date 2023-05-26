"Солдати ЗС РФ панічно ховалися": Легіон "Свобода Росії" показав відео з Бєлгородської області

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео операції, яку він провів на території Білгородської області РФ .

Джерело: повідомлення легіону "Свобода Росії"

Дослівно: "Перше відео-зведення нашої операції в Бєлгородській області. Кадри, що демонструють боягузтво і непрофесіоналізм путінських військ.

Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися в посадках і під парканами. На відео є кадри укриття мотострілецької роти в покинутих житлових будинках місцевих жителів".

Деталі: На відео також видно обстріл будівлі, де ховалися російські військові. А також ураження техніки.

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