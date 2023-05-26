"Солдаты ВС РФ панически прятались": Легион "Свобода России" показал видео из Белгородской области

Легион "Свобода России" опубликовал видео операции, которую он провел на территории Белгородской области РФ.

Источник: сообщение легиона "Свобода России"

Дословно: "Первая видео-сводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск.

Реклама:

Имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панически прятались в посадках и под заборами. На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей".

Детали: На видео также видно обстрел здания, где прятались российские военные. А также поражение техники.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: