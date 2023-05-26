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"Солдаты ВС РФ панически прятались": Легион "Свобода России" показал видео из Белгородской области

Александр ШумилинПятница, 26 мая 2023, 17:00
Солдаты ВС РФ панически прятались: Легион Свобода России показал видео из Белгородской области
скриншот

Легион "Свобода России" опубликовал видео операции, которую он провел на территории Белгородской области РФ.

Источник: сообщение легиона "Свобода России"

Дословно: "Первая видео-сводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск.

Имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панически прятались в посадках и под заборами. На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей".

Детали: На видео также видно обстрел здания, где прятались российские военные. А также поражение техники.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границес Украиной.
  • В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, российское Минобороны распространяет ложьоб уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.

Темы: Росcиявойнаграница
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