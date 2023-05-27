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Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 16:51
Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію – ГУР
операція у Бєлгородській області, скріншоти відео ЛСР та РДК

Внаслідок операції у Бєлгородській області, куди 22 травня проникли представники "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії", була зібрана важлива для української розвідки інформація.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі проєкту "Новий відлік", повідомляє сайт ГУР

Деталі: За словами Юсова, внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ.

Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату російського диктатора Володимира Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

За словами представника ГУР, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Путіна, а сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення"декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. 
  • ISW повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, російське Міноборони поширює брехнюпро знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.
  • В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.   

Теми: розвідкаРосіякордонвійна
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