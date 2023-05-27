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В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 16:51
В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР
операция в Белгородской области, скриншоты видео ЛСР и РДК

В результате операции в Белгородской области, куда 22 мая проникли представители "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", была собрана важная для украинской разведки информация.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире проекта "Новый отсчет", сообщает сайт ГУР

Детали: По словам Юсова, в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он коротко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир.

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Как пояснил Юсов, речь идет об истощении силового аппарата российского диктатора Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

По словам представителя ГУР, сейчас задачей российских партизан является освобождение государства от режима Путина, а силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

Представитель разведки предупредил, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, по его словам, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировывать свои войска.

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Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границес Украиной.
  • В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, российское Минобороны распространяет ложьоб уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.

Темы: разведкаРосcияграницавойна
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