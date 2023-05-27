В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР

В результате операции в Белгородской области, куда 22 мая проникли представители "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", была собрана важная для украинской разведки информация.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире проекта "Новый отсчет", сообщает сайт ГУР

Детали: По словам Юсова, в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он коротко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир.

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Как пояснил Юсов, речь идет об истощении силового аппарата российского диктатора Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

По словам представителя ГУР, сейчас задачей российских партизан является освобождение государства от режима Путина, а силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

Представитель разведки предупредил, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, по его словам, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировывать свои войска.

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