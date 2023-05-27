Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 16:51
В результате операции в Белгородской области украинская разведка получила важную информацию – ГУР
операция в Белгородской области, скриншоты видео ЛСР и РДК

В результате операции в Белгородской области, куда 22 мая проникли представители "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России", была собрана важная для украинской разведки информация.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире проекта "Новый отсчет", сообщает сайт ГУР

Детали: По словам Юсова, в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он коротко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир.

Как пояснил Юсов, речь идет об истощении силового аппарата российского диктатора Владимира Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

По словам представителя ГУР, сейчас задачей российских партизан является освобождение государства от режима Путина, а силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

Представитель разведки предупредил, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, по его словам, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировывать свои войска.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границес Украиной.
  • В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, российское Минобороны распространяет ложьоб уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.

Темы: разведкаРосcияграницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоКабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня

видеоБойцы ССО устроили удачную засаду на российских военных на Днепре

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Все новости...
разведка
ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС
"Вернись живым" передал разведчикам БПЛА с радиусом полета 180 км
В США предположили причастность украинцев к удару дронов по Кремлю – CNN
Последние новости
20:45
Привязал к дереву и бил крапивой: в Хмельницкой области подростка судили за издевательства над ребенком
20:40
видеоНардеп "Слуги народа" во время войны отдыхает за границей и ездит на новом авто за 7 млн – СМИ
20:38
В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете операций по смене пола
20:34
Две трети немцев против предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет
20:32
США в среду объявят о пакете помощи Украине на $300 млн - СМИ
20:20
Фото, картаВ Мелитополе прогремели мощные взрывы, над базой оккупантов черный дым – мэр
20:19
В НАОКВО ответили, будут ли проверять на плагиат диссертацию главы МОН после отказа от ученой степени
19:55
"Укрэнерго" возобновило электропитание потребителей после инцидента в энергосистеме
19:50
ОбновленоКабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
19:42
Российские диверсанты пытались прорваться через границу на Харьковщине – Генштаб
Все новости...
Реклама: