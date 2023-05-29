Лукашенко не в Москві: зустрічається в Мінську з головою центробанку Росії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську проводить зустріч із головою центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.
Джерело: Telegram-канали "Пул первого" і "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними "Беларускі Гаюн", всупереч чуткам про його госпіталізацію і перебування в лікарні в Москві, Лукашенко перебуває в Білорусі з 25 травня. Його літак прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і відтоді він нікуди не літав.
29 травня Лукашенко зустрічається з головою Центробанку РФ Ельвірою Набіулліною в Палаці Незалежності в Мінську.
Її він зустрів фразою: "Ельвіро Сахіпзадівно, хотів би дечому підучитися...".
Як повідомляє "Пул первого", головні теми зустрічі: резервні валюти, цифровий рубль, доцільність єдиної валюти, робота в умовах санкцій.
Передісторія:
- Олександр Лукашенко був у Москві 9 травня і 24 травня.
- 9 травня він брав участь у заходах до Дня перемоги в Москві, але покинув їх раніше за інших лідерів нібито через заходи в Мінську. Однак після того Лукашенко довго не з'являвся на публіці. Ходили чутки про його хворобу.
- 23 травня Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через "аденовірус".
- 24 травня Олександр Лукашенко взяв участь у пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму, де був і Володимир Путін. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв тоді дорікнув їм за "ядерну зброю на двох".
- 27 травня білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані, йому нібито чистили кров.