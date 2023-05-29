Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко не в Москві: зустрічається в Мінську з головою центробанку Росії

Олена РощінаПонеділок, 29 травня 2023, 11:58
Лукашенко не в Москві: зустрічається в Мінську з головою центробанку Росії
Олександр Лукашенко та Ельвіра Набіулліна, фото - Пул Первого

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську проводить зустріч із головою центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

Джерело: Telegram-канали "Пул первого" і "Беларускі Гаюн

Деталі: За даними "Беларускі Гаюн", всупереч чуткам про його госпіталізацію і перебування в лікарні в Москві, Лукашенко перебуває в Білорусі з 25 травня. Його літак прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і відтоді він нікуди не літав.

29 травня Лукашенко зустрічається з головою Центробанку РФ Ельвірою Набіулліною в Палаці Незалежності в Мінську. 

Її він зустрів фразою: "Ельвіро Сахіпзадівно, хотів би дечому підучитися...". 

 

Як повідомляє "Пул первого", головні теми зустрічі: резервні валюти, цифровий рубль, доцільність єдиної валюти, робота в умовах санкцій.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Олександр Лукашенко був у Москві 9 травня і 24 травня. 
  • 9 травня він брав участь у заходах до Дня перемоги в Москві, але покинув їх раніше за інших лідерів нібито через заходи в Мінську. Однак після того Лукашенко довго не з'являвся на публіці. Ходили чутки про його хворобу
  • 23 травня Лукашенко заявив, що був відсутній у публічному просторі через "аденовірус".
  • 24 травня Олександр Лукашенко взяв участь у пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму, де був і Володимир Путін. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв тоді дорікнув їм за "ядерну зброю на двох"
  • 27 травня білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Олександра Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані, йому нібито чистили кров.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до "союзної держави Росії та Білорусі"
Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані – опозиціонер
Лукашенко: Ядерна зброя РФ уже їде в Білорусь
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: