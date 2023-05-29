Лукашенко не в Москві: зустрічається в Мінську з головою центробанку Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в Мінську проводить зустріч із головою центробанку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

Джерело: Telegram-канали "Пул первого" і "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними "Беларускі Гаюн", всупереч чуткам про його госпіталізацію і перебування в лікарні в Москві, Лукашенко перебуває в Білорусі з 25 травня. Його літак прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і відтоді він нікуди не літав.

29 травня Лукашенко зустрічається з головою Центробанку РФ Ельвірою Набіулліною в Палаці Незалежності в Мінську.

Її він зустрів фразою: "Ельвіро Сахіпзадівно, хотів би дечому підучитися...".

Як повідомляє "Пул первого", головні теми зустрічі: резервні валюти, цифровий рубль, доцільність єдиної валюти, робота в умовах санкцій.

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