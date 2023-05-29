Лукашенко не в Москве: встречается в Минске с главой центробанка России
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой центробанка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.
Источник: Telegram-каналы "Пул первого" и "Беларускі Гаюн"
Детали: По данным "Беларускі Гаюн", вопреки слухам о его госпитализации и нахождении в больнице в Москве, Лукашенко находится в Беларуси с 25 мая. Его самолёт прилетел в Минск ещё 25 мая в 20:20 и с тех пор он никуда не летал.
29 мая Лукашенко встречается с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной во Дворце Независимости в Минске.
Ее он встретил фразой: "Эльвира Сахипзадовна, хотел бы кое-чему подучиться…".
Как сообщает "Пул первого", главные темы встречи: резервные валюты, цифровой рубль, целесообразность единой валюты, работа в условиях санкций.
Предыстория:
- Александр Лукашенко был в Москве 9 мая и 24 мая.
- 9 мая он участвовал в мероприятиях ко Дню победы в Москве, но покинул их раньше других лидеров якобы из-за мероприятий в Минске. Однако после того Лукашенко долго не появлялся на публике. Ходили слухи о его болезни.
- 23 мая Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за "аденовируса".
- 24 мая Александр Лукашенко принял участие в пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, где был и Владимир Путин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда упрекнул их за "ядерное оружие на двоих".
- 27 мая белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Александра Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доставили в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии, ему якобы чистили кровь.