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Лукашенко не в Москве: встречается в Минске с главой центробанка России

Елена РощинаПонедельник, 29 мая 2023, 11:58
Лукашенко не в Москве: встречается в Минске с главой центробанка России
Александр Лукашенко и Эльвира Набиуллина, фото - Пул Первого

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой центробанка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.

Источник: Telegram-каналы "Пул первого" и "Беларускі Гаюн

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", вопреки слухам о его госпитализации и нахождении в больнице в Москве, Лукашенко находится в Беларуси с 25 мая. Его самолёт прилетел в Минск ещё 25 мая в 20:20 и с тех пор он никуда не летал.

29 мая Лукашенко встречается с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной во Дворце Независимости в Минске. 

Ее он встретил фразой: "Эльвира Сахипзадовна, хотел бы кое-чему подучиться…". 

 

Как сообщает "Пул первого", главные темы встречи: резервные валюты, цифровой рубль, целесообразность единой валюты, работа в условиях санкций.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Александр Лукашенко был в Москве 9 мая и 24 мая. 
  • 9 мая он участвовал в мероприятиях ко Дню победы в Москве, но покинул их раньше других лидеров якобы из-за мероприятий в Минске. Однако после того Лукашенко долго не появлялся на публике. Ходили слухи о его болезни
  • 23 мая Лукашенко заявил, что отсутствовал в публичном пространстве из-за "аденовируса".
  • 24 мая Александр Лукашенко принял участие в пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, где был и Владимир Путин. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда упрекнул их за "ядерное оружие на двоих"
  • 27 мая белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Александра Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доставили в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии, ему якобы чистили кровь.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
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