Лукашенко не в Москве: встречается в Минске с главой центробанка России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой центробанка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.

Источник: Telegram-каналы "Пул первого" и "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным "Беларускі Гаюн", вопреки слухам о его госпитализации и нахождении в больнице в Москве, Лукашенко находится в Беларуси с 25 мая. Его самолёт прилетел в Минск ещё 25 мая в 20:20 и с тех пор он никуда не летал.

29 мая Лукашенко встречается с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной во Дворце Независимости в Минске.

Ее он встретил фразой: "Эльвира Сахипзадовна, хотел бы кое-чему подучиться…".

Как сообщает "Пул первого", главные темы встречи: резервные валюты, цифровой рубль, целесообразность единой валюты, работа в условиях санкций.

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