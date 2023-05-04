Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС

Олена РощінаЧетвер, 4 травня 2023, 23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
ЗАЕС, фото Getty Images

Окупанти частини Запорізької області заявляють, що ймовірний прорив дамби на Дніпрі через високий рівень води в Каховському водосховищі може призвести до затоплення на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: ТАСС, РБК

Деталі: Спершу колаборант росіян у Запорізькій області Володимир Рогов заявив ТАСС, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів.

Після цього радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення Запорізької АЕС. 

Пряма мова Карчаа: "Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки".

Нагадаємо: Російські війська окупували ЗАЕС у березні 2022 року, згодом Росія забрала атомну електростанцію собі й на рівні дкументів. На ЗАЕС російська армія розмістила військовослужбовців та бойову техніку, навіть на реакторах присутні "оборонні" позиції.

Україна називає дії Росії ядерним шантажем.

ВІДЕО ДНЯ

МАГАТЕ безуспішно домагається створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Теми: ЗАЕСЕнергодарЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
ЗАЕС
Окупанти у приміщенні ЗАЕС розмістили вибухівку – Держатомрегулювання
Економічні новини 3 травня: "Укрнафта" хоче собі відібрану компанію Коломойського, окупанти на ЗАЕС тікають у відпустки
Російське "керівництво" ЗАЕС терміново тікає у відпустки - Енергоатом
Останні новини
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
23:12
Трагедія в Умані: історії живих і загиблих
Усі новини...
Реклама: