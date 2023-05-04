Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС

Окупанти частини Запорізької області заявляють, що ймовірний прорив дамби на Дніпрі через високий рівень води в Каховському водосховищі може призвести до затоплення на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: ТАСС, РБК

Деталі: Спершу колаборант росіян у Запорізькій області Володимир Рогов заявив ТАСС, що прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати затопленням десяткам тисяч жителів.

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Після цього радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що якщо через рекордно високий рівень води в Каховському водосховищі прорве дамбу на Дніпрі, це спричинить затоплення Запорізької АЕС.

Пряма мова Карчаа: "Прорив цієї дамби становить загрозу і для Енергодара, і для Запорізької АЕС. На станції будуть затоплені силові кабельні лінії бризкальних басейнів і насосні установки. Це (створить) функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки".

Нагадаємо: Російські війська окупували ЗАЕС у березні 2022 року, згодом Росія забрала атомну електростанцію собі й на рівні дкументів. На ЗАЕС російська армія розмістила військовослужбовців та бойову техніку, навіть на реакторах присутні "оборонні" позиції.

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