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Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС

Елена РощинаЧетверг, 4 мая 2023, 23:54
Оккупанты пугают риском прорыва дамбы на Днепре и затоплением ЗАЭС
ЗАЭС, фото Getty Images

Оккупанты части Запорожской области заявляют, что вероятный прорыв дамбы на Днепре из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению на Запорожской атомной электростанции.

Источник: ТАСС, РБК

Детали: Сперва коллаборант россиян в Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что прорыв дамбы у города Каменка Днепровская из-за рекордного уровня воды в Каховском водохранилище может угрожать затоплением десяткам тысяч жителей.

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После этого советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что если из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище прорвет дамбу на Днепре, это вызовет затопление Запорожской АЭС. 

Прямая речь Карчаа: "Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это (создаст) функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности".

Напомним: Российские войска оккупировали ЗАЭС в марте 2022 года, впоследствии Россия забрала атомную электростанцию себе и на уровне документов. На ЗАЭС российская армия разместила военнослужащих и боевую технику, даже на реакторах присутствуют "оборонительные" позиции.

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Темы: ЗАЭСЭнергодарЗапорожская область
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