Міноборони збільшить кількість саперів і хоче, щоб машини для розмінування робили в Україні

Міністерство оборони планує збільшити кількість саперів і залучити 5 000 власних спеціалістів із розмінування, створити центр підготовки саперів спільно з американською компанією "Tetra Tech", а також мобілізувати вітчизняні ресурси для виробництва техніки для виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Джерело: перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в інтерв'ю "Укрінформ"

Пряма мова: "Внаслідок збройної агресії Росії Україна справді стала найбільш замінованою країною світу. Наразі обстеження потребують території площею в понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч – це морські акваторії. Це близько третини нашої країни.

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До цього обсягу відносяться всі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації, та території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари.

Площа деокупованих територій, на яких вже триває обстеження, становить 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 тисяч квадратних кілометрів – це землі сільськогосподарського призначення".

Деталі: За словами Павлюка, обсяги та щільність забруднення вибухонебезпечними предметами порівнюються з масштабами, які охопили Європу після Другої світової війни.

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Як наслідок, є суттєвою потреба в залученні людських ресурсів, техніки та бюджету для обстеження та розмінування.

Пряма мова: "З наявними зараз у нас ресурсами нам потрібні десятиліття. Ми не можемо собі цього дозволити, тому робота усіх оборонних відомств у цьому напрямку триває постійно. Розмінування України не має стати викликом для наших дітей, а тим паче онуків.

За рішенням Міністерства оборони, тільки від Збройних Сил та Держспецтрансслужби Міноборони планується залучити 5000 спеціалістів з розмінування.

Таке збільшення чисельності особового складу та належне його забезпечення, зокрема, сучасними засобами пошуку, обстеження та механізованого розмінування задля більш безпечного виконання робіт, – дозволить відчутно скоротити час звільнення української землі від вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Павлюк наголосив, що і цього буде замало, адже війна триває. Тому Україна збільшує кількість саперів, створює навчальні центри із залученням провідного досвіду інших країн, застосовує сучасну техніку та засоби, надану союзниками, і паралельно налагоджує виробництво необхідного устаткування українськими виробниками.

Україна має власні навчальні заклади, що готують спеціалістів із розмінування, але їхніх потужностей не вистачає через масштаби забруднення. Тому Міністерство оборони постійно працює над залученням допомоги країн-союзників та партнерів.

Один із прикладів, зазначив Павлюк, – це започаткування Міністерством оборони спільного проєкту із компанією Tetra Tech, яка діє від імені Державного департаменту США.

Пряма мова: "Результатом нашої співпраці стане створення сучасного центру підготовки із пропускною спроможністю підготовки в 500 спеціалістів з гуманітарного розмінування на рік. Вони будуть навчатись у відповідності до міжнародних стандартів та матимуть змогу використовувати найсучасніші методи та техніку для здійснення розмінування.

Під час проведеної мною зустрічі із представниками Tetra Tech, – обговорили не лише створення центру, а також його унікальність. Оскільки до цього ми не мали можливості зосереджувати увагу на підготовці фахівців з гуманітарного розмінування. У проєкті ж буде створено безперервний замкнутий цикл, в межах якого люди проходитимуть підготовку від початкового і до максимально можливого рівня EOD-3+".

Деталі: Павлюк назвав однією з ключових потреб сучасні роботизовані платформи та машини для механізованого розмінування. Адже машини здатні розміновувати орієнтовно 4-6 тисяч кв м за зміну, а сапер вручну – близько 50 кв м і з ризиком для життя.

За словами першого заступника міністра оборони, зараз потреби підрозділів ЗСУ і Держспецтрансслужби, що здійснюють розмінування деокупованих територій, у рамках міжнародної допомоги закриті лише на 10%.

Тому нещодавно Павлюк провів першу міжвідомчу нараду щодо можливостей виробництва українськими компаніями сучасного обладнання та техніки для розмінування.

"Ми обговорили, зокрема, ряд напрацювань Укроборонпрому з виробництва машин розмінування на базі танків Т-64А, уже наявне виготовлення броньованих автомобілів для транспортування вибухонебезпечних предметів, а також виробництво потрібного різним операторам протимінної діяльності обладнання: від дронів та ручних засобів розмінування до тралів та роботизованих платформ", – сказав заступник міністра.

За словами Павлюка, "це був лише перший, базовий етап" роботи, але потрібно максимально залучити українські підприємства.

За розрахунками Світового банку, на гуманітарне розмінування України знадобиться загалом $37 млрд доларів, лише цього року – понад $397 млн, додав чиновник.