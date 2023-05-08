На війну в Україну "Вагнер" бере і людей з нацистськими тату

ПВК "Вагнер" вербує найманців через російську соцмережу "ВКонтакте", причому через кадровий голод на "роботу" приймають і торговців наркотиками, і громадян, які ховаються від поліції, і людей із нацистськими тату.

Джерело: відео розслідувального проєкту "Система"

Дослівно: "Непогашена судимість за збут наркотиків, татуювання зі свастикою, перебування в розшуку за розбій - усе це не стане перешкодою для тих, хто захоче підписати контракт із ПВК "Вагнер" та вирушити на війну в Україну".

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Деталі: Окрім реклами на регіональному телебаченні, бордів на вулиці та розклеєних оголошень, рекламу із запрошенням на фронт активно пропонує російська соцмережа "ВКонтакте".

"Система" виявила десятки рекламних оголошень, таргетованих на різні регіони Росії, і поспілкувалися зі співробітниками кол-центру "Вагнера".

ВІДЕО ДНЯ

Віртуальні центри вербування є в багатьох регіонах РФ, в окупованому Криму і на окупованому Донбасі.

Журналісти під різними легендами спробували завербуватися в ПВК. З'ясувалося, що, хоча в актуальних повідомленнях, які розсилають потенційним новобранцям у месенджери, зазначено, що людям із судимістю за розповсюдження наркотиків буде відмовлено, на практиці в "оркестр" (як неофіційно називають ЧВК "Вагнер") беруть і людей із такою непогашеною судимістю, і людей, які ховаються від поліції, і навколофутбольщиків із татуюваннями нацистської свастики.

Вербувальники, які нічого не підозрювали, зізналися також, що "армія Пригожина" в Україні зазнає великих втрат.

Чому це важливо: Російська пропаганда мусує тезу про те, що воює проти неонацистів в Україні.