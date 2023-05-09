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Глава МЗС Британії вирушив до США обговорити забезпечення перемоги України

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 12:53

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі 8 травня вирушив до Вашингтона для зустрічей з адміністрацією президента США та Конгресом щодо збереження підтримки України та забезпечення її перемоги у війні.

Про це повідомила пресслужба британського відомства, пише "Європейська правда".

У США Клеверлі зустрінеться з державним секретарем Ентоні Блінкеном і провідними діячами демократів і республіканців у Конгресі.

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У Вашингтоні Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України, зазначили у відомстві.

Клеверлі також використає свої зустрічі для заохочення двосторонніх інвестиційних відносин між Британією та США на суму 1 трильйон доларів США, що сприятиме економічному зростанню в обох країнах. 

"Незалежно від того, чи йдеться про захист наших друзів в Україні, чи про сприяння трансатлантичного процвітання через наші інвестиційні відносини на 1 трильйон доларів, відносини Великої Британії та США продовжують покращувати життя наших людей і світу", – прокоментував Клеверлі.

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У вівторок Клеверлі зустрінеться з державним секретарем Блінкеном, а в середу він проведе переговори з провідними членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партії.

За даними ЗМІ, Британія, схоже, готова відправити Києву ракети дальнього радіуса дії, в яких адміністрація президента США довго відмовляла.

Мова йде про ракети Storm Shadow з ударними можливостями із дальністю до 300 кілометрів. Ракети Storm Shadow можуть бути встановлені на українських винищувачах радянського виробництва і досягати російської території.

У той самий час стало відомо, що Сполучені Штати у вівторок оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, який буде розрахований на забезпечення її довгострокових оборонних потреб.

Теми: Велика БританіяСШАУкраїнавійна
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