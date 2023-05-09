Зеленський розраховує у червні на позитивну проміжну оцінку щодо шляху України в ЄС

Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Європейської комісії у червні щодо свого прогресу на шляху євроінтеграції.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 9 травня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, вже давно настав час для того, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною і Євросоюзом.

"Настав час для позитивного рішення про відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі", – заявив Зеленський.

Він додав, що "наші цінності, безпека, добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною".

"В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. Ми дійсно дуже на це розраховуємо", – сказав президент.

Глава держави зауважив, що Україна завжди була і завжди буде невід’ємною частиною спільного європейського простору.

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Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням. Деталі читайте у статті: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.