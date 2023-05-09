Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розраховує у червні на позитивну проміжну оцінку щодо шляху України в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 13:45
Зеленський розраховує у червні на позитивну проміжну оцінку щодо шляху України в ЄС
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, скриншот

Україна розраховує на позитивну проміжну оцінку Європейської комісії у червні щодо свого прогресу на шляху євроінтеграції.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 9 травня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, вже давно настав час для того, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною і  Євросоюзом. 

"Настав час для позитивного рішення про відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі", – заявив Зеленський.

Він додав, що "наші цінності, безпека, добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною". 

"В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. Ми дійсно дуже на це розраховуємо", – сказав президент. 

Глава держави зауважив, що Україна завжди була і завжди буде невід’ємною частиною спільного європейського простору. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини. 

На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням. Деталі читайте у статті: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.

Теми: ЗеленськийЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артснарядів
Зеленський: Є хороші новини щодо боєприпасів
Зеленський подякував захисникам неба: Партнери бачать, на що здатна передана Україні зброя
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: