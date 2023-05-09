Голова британського МЗС про контрнаступ України: Це не голівудське кіно, маємо бути реалістами

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі очікує на успіх запланованого контрнаступу України, але застерігає, що він може не виправдати завищених сподівань.

Як передає "Європейська правда", про це Клеверлі сказав під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

Голова МЗС Британії порівняв очікування від контрнаступу Україні з фільмом із трьома актами, в якому за обороною українцями Києва настає підтримка міжнародної спільноти, після чого відбувається контрнаступ, і далі настає "прекрасний кінець".

"Звичайно, в реальному світі це не працює. Як і те, що українці перевершили очікування протягом усього цього конфлікту, і вони готувалися. Вони тренували свої війська, вони вчилися під час цього конфлікту. І вони показали, що є дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни. Але ми повинні визнати, що простого, швидкого і рішучого прориву може і не бути", – застеріг він.

Клеверлі наголосив, що Лондон і він особисто сподівається, що контрнаступ України буде успішним. "Але ми повинні бути реалістами. Це реальний світ. Це не голлівудське кіно", – додав британський міністр.

Очільник британської дипломатії вважає, що президент Росії Владімір Путін на тлі контрнаступу продовжить ескалацію, і світ повинен бути до цього готовим.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників не розглядати очікуваний контрнаступ як фінальну битву у війні з Росією.

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А держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що успіх українців на полі бою може наблизити переговори, які здатні побудувати справедливий мир.