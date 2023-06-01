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Сили оборони відбили понад 20 атак і знищили 5 БпЛА ворога – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 07:32
Сили оборони відбили понад 20 атак і знищили 5 БпЛА ворога – зведення
фото Генштабу

За минулу добу українські захисники відбили 21 атаку росіян і збили 5 розвідувальних дронів ворога.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.  На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі  Плетенівки Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Тимоновичи, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області, Середина-Буда, Прогрес, Фотовиж,  Студенток, Гірки, Атинське, Шпиль, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене,  Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Новосадове,  Торське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ,  Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ахисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару.  Артилерійських обстрілів зазнали Курахове,  Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка,  Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове Кам'янське, Запорізької області; Берислав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах.

Українськими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 склади боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Теми: Генштабвійна
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