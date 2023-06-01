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Молдова зазнала б агресії РФ, якби українці не захищалися - прем'єрка Італії

Четвер, 1 червня 2023, 15:56

Молдова могла б зазнати агресії з боку Росії, якби українці не чинили опір і не захищалися.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час вступного слова на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Україна "захищає нашу безпеку і міжнародне право, без якого завтрашній день ні для кого не буде безпечним".

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"Ми вітаємо цю подію в Молдові, яка є ще однією країною, яка ризикує зазнати агресії, якщо українці не захищатимуться так, як вони це роблять, і якщо ми не допоможемо їй", – підкреслила Мелоні.

Вона також зазначила, що "світові лідери зібралися на цей саміт, щоб нагадати, що Європа – це не просто клуб, це не просто правила або інтереси, це щось більше, це цивілізація, яка була заснована на ідеї, що люди вільні і рівні, на таких ідеях, як солідарність і верховенство закону".

"Ми тут для того, щоб нагадати вам, що ми не дозволимо, щоб ці принципи були оскаржені або зруйновані тими, хто думає, що вони можуть повернути нас до найважчих років минулого", – сказала  Мелоні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що європейська інтеграція України та Молдови призведе до вступу обох держав до ЄС.

Про те, як у Молдові "зупинили" нормальну життєдіяльність країни заради самітудивіться у відеоблозі "ЄП" з місця події.

Теми: МолдоваІталіяРосія
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