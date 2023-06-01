"Зізнання" під диктовку ФСБ: у Save Ukraine розповіли про затримання українки в Москві

Українка, яку ФСБ затримувала в Москві, приїхала до Росії забрати похресника, а російські силовики під тиском змусили її озвучити на камеру "зізнання" у тому, що вона нібито хотіла забрати з РФ кількох сиріт.

Джерело: засновник мережі порятунку Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба у коментарі "Українському радіо", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я скажу вам, хто це є, – жінка, яка їхала забирати похресника. Дитину-сироту, в якої є старший брат 26 років, котрий перебуває у Німеччині. У нього є бабуся, яка приїхала із Німеччини, бо вони тікали від війни під час окупації, а дитина залишилася заручником.

Реклама:

Ця дитина опинилася там (у Росії – ред.), і саме ця жінка їхала за похресником, але ФСБ її затримало в аеропорту "Домодєдово", заарештувало на дві доби, чинило психологічний тиск через погрози, численні допити".

Деталі: За словами Кулеби, представники російських спецслужб пригрозили жінці, що дитину не віддадуть, а сама вона має на камеру проговорити певний текст, або її посадять у в’язницю на 15 років.

"Вручили цей текст жінці,.. що так, вона приїхала і хотіла забрати декількох дітей-сиріт, що вона не знає про них. Насправді все було написано і її змусили завчити ці слова і сказати їх", – розповів Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

"Вона просиділа там у в’язниці і її депортували в Мінськ, де сказали: "Забирайся звідси, їдь в Україну, ти депортована". Вона телефонувала в Міжнародний Червоний Хрест, просила завезти її до кордону, але вони їй відмовили", – додав він.

За інформацією засновника Save Ukraine, жінка самотужки дісталася до кордону, де її зустріли представники фонду.

Кулеба сказав, що тиждень жінка вже перебувала в Україні, де свідчила про все, тоді як за 10 днів після її ув’язнення у Москві з’явилася "публікація, де під диктовку ФСБ вона все говорила".

"Принаймні вона не казала, що є працівницею фонду Save Ukraine, на цьому відео. Проте під диктовку вони змусили її говорити, і вона визнала, що це було саме під диктовку ФСБ", – сказав він.

Кулеба заперечив, що ця жінка є працівницею фонду Save Ukraine.

Передісторія: