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"Признание" под диктовку ФСБ: в Save Ukraine рассказали о задержании украинки в Москве

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 23:42
Признание под диктовку ФСБ: в Save Ukraine рассказали о задержании украинки в Москве
Николай Кулеба, фото из его Facebook

Украинка, которую ФСБ задерживала в Москве, приехала в Россию забрать крестника, а российские силовики под давлением заставили ее озвучить на камеру "признание" в том, что она якобы хотела забрать из РФ нескольких сирот.

Источник: основатель сети спасения Save Ukraine, бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба в комментарии "Украинскому радио", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я скажу вам, кто это, – женщина, которая ехала забирать крестника. Ребенка-сироту, у которого есть старший брат 26 лет, который находится в Германии. У него есть бабушка, которая приехала из Германии, потому что они бежали от войны во время оккупации, а ребенок остался заложником. 

Этот ребенок оказался там (в России – ред.), и как раз эта женщина ехала за крестником, но ФСБ ее задержало в аэропорту "Домодедово", арестовало на двое суток, оказывало психологическое давление через угрозы, многочисленные допросы".

Детали: По словам Кулебы, представители российских спецслужб пригрозили женщине, что ребенка не отдадут, а сама она должна на камеру проговорить определенный текст, или ее посадят в тюрьму на 15 лет.

"Вручили этот текст женщине,... что да, она приехала и хотела забрать нескольких детей-сирот, что она не знает о них. На самом деле все было написано и ее заставили заучить эти слова и сказать их", – рассказал Кулеба.

"Она просидела там в тюрьме и ее депортировали в Минск, где сказали: "Убирайся отсюда, езжай в Украину, ты депортирована". Она звонила в Международный Красный Крест, просила довезти ее до границы, но они ей отказали", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

По информации основателя Save Ukraine, женщина самостоятельно добралась до границы, где ее встретили представители фонда.

Кулеба сказал, что неделю женщина уже находилась в Украине, где свидетельствовала обо всем, когда через 10 дней после ее заключения в Москве появилась "публикация, где под диктовку ФСБ она все говорила". 

"По крайней мере она не говорила, что является сотрудницей фонда Save Ukraine, на этом видео. Однако под диктовку они заставили ее говорить, и она признала, что это было именно под диктовку ФСБ", – сказал он.

Кулеба опроверг, что эта женщина является сотрудницей фонда Save Ukraine.

Предыстория:

  • Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" заявило, что в Москве задержали якобы работницу фонда Save Ukraine – организации, которая помогает вывозить детей с оккупированных Россией территорий в Украину.
  • Однако в Save Ukraine заявили, что эта информация не соответствует действительности, а на территории РФ задержали женщину, которую фонд отправлял, чтобы забрать крестника.

Темы: РосcияФСБдетидепортация
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