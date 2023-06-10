На Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС відрізані під’їзди до села з сотнями мешканців
На Миколаївщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС частково підтоплено 31 населений пункт, до села Афанасівка Снігурівської громади повністю відрізані під’їзди.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "Миколаївська область: оперативна інформація щодо підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС та підняття рівня води в руслі р. Дніпро, сталося підняття рівня Бузького лиману, р. Південний Буг, р. Інгул, р. Інгулець та р. Висунь, внаслідок чого частково підтоплено 31 населений пункт (підтоплено 540 будівель, 856 городів, 549 господарств).
Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців".
Деталі: У ДСНС повідомили, що двома оперативними групами рятувальників здійснюється моніторинг ситуації та уточнення інформації. Залучено 4 мотопомпи для чергування в якості аварійних насосів на насосній станції резервного водозабору м. Миколаєва.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Станом на 10 червня на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб.