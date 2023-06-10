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На Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС відрізані під’їзди до села з сотнями мешканців

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 17:07
На Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС відрізані під’їзди до села з сотнями мешканців
наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини, фото ДСНС

На Миколаївщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС частково підтоплено 31 населений пункт, до села Афанасівка Снігурівської громади повністю відрізані під’їзди.

Джерело: ДСНС України

 
Евакуація з Миколаївської області, фото ДСНС

Дослівно: "Миколаївська область: оперативна інформація щодо підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС та підняття рівня води в руслі р. Дніпро, сталося підняття рівня Бузького лиману, р. Південний Буг, р. Інгул, р. Інгулець та р. Висунь, внаслідок чого частково підтоплено 31 населений пункт (підтоплено 540 будівель, 856 городів, 549 господарств).

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Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців".

Деталі: У ДСНС повідомили, що двома оперативними групами рятувальників здійснюється моніторинг ситуації та уточнення інформації. Залучено 4 мотопомпи для чергування в якості аварійних насосів на насосній станції резервного водозабору м. Миколаєва.

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Теми: Миколаївська областьКаховська ГЕСДСНС
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