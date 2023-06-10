На Николаевщине из-за подрыва Каховской ГЭС отрезаны подъезды к селу с сотнями жителей
На Николаевщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС частично подтоплен 31 населенный пункт, к селу Афанасовка Снигиревской общины полностью отрезаны подъезды.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Николаевская область: оперативная информация о подтоплении в результате подрыва Каховской ГЭС.
В результате разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в русле р. Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, р. Южный Буг, р. Ингул, р. Ингулец и р. Высунь, в результате чего частично подтоплен 31 населенный пункт (подтоплено 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств).
Полностью отрезаны подъезды к с. Афанасовка Снигиревской ТО, где проживает 379 жителей".
Детали: В ГСЧС сообщили, что двумя оперативными группами спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Привлечено 4 мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора г. Николаева.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- По состоянию на 10 июня на Херсонщине в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек.