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На Николаевщине из-за подрыва Каховской ГЭС отрезаны подъезды к селу с сотнями жителей

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 17:07
На Николаевщине из-за подрыва Каховской ГЭС отрезаны подъезды к селу с сотнями жителей
последствия подрыва Каховской ГЭС для Николаевщины, фото ГСЧС

На Николаевщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС частично подтоплен 31 населенный пункт, к селу Афанасовка Снигиревской общины полностью отрезаны подъезды.

Источник: ГСЧС Украины

 
Эвакуация из Николаевской области, фото ГСЧС

Дословно: "Николаевская область: оперативная информация о подтоплении в результате подрыва Каховской ГЭС.

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В результате разрушения Каховской ГЭС и поднятия уровня воды в русле р. Днепр, произошло поднятие уровня Бугского лимана, р. Южный Буг, р. Ингул, р. Ингулец и р. Высунь, в результате чего частично подтоплен 31 населенный пункт (подтоплено 540 зданий, 856 огородов, 549 хозяйств).

Полностью отрезаны подъезды к с. Афанасовка Снигиревской ТО, где проживает 379 жителей".

Детали: В ГСЧС сообщили, что двумя оперативными группами спасателей осуществляется мониторинг ситуации и уточнение информации. Привлечено 4 мотопомпы для дежурства в качестве аварийных насосов на насосной станции резервного водозабора г. Николаева.

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Темы: Николаевская областьКаховская ГЭСГСЧС
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