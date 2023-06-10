Підрив ГЕС: на Херсонщині безвісти зниклими вважаються 29 осіб
Субота, 10 червня 2023, 23:42
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині безвісти зниклими вважаються 29 осіб.
Джерело: МВС
Деталі: Станом на 20:30 у Херсонській області підтоплено 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній території. Евакуйовано 2699 осіб, безвісти зниклими вважаються 29 людей.
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У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 особи.
Що передувало: Раніше в суботу МВС повідомляло, що після підриву росіянами Каховської ГЕС загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.