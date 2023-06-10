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Підрив ГЕС: на Херсонщині безвісти зниклими вважаються 29 осіб

Катерина ТищенкоСубота, 10 червня 2023, 23:42
Підрив ГЕС: на Херсонщині безвісти зниклими вважаються 29 осіб
рятувальники на Херсонщині, фото ДСНС

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині безвісти зниклими вважаються 29 осіб.

Джерело: МВС

Деталі: Станом на 20:30 у Херсонській області підтоплено 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній території. Евакуйовано 2699 осіб, безвісти зниклими вважаються 29 людей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 особи.

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Що передувало: Раніше в суботу МВС повідомляло, що після підриву росіянами Каховської ГЕС загинуло 4 людей, безвісти зниклими вважаються 27 осіб.

Передісторія:

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Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьМВС
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