Подрыв ГЭС: на Херсонщине без вести пропавшими считаются 29 человек

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области без вести пропавшими считаются 29 человек.

Источник: МВД

Детали: По состоянию на 20:30 в Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной территории. Эвакуированы 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, эвакуированы 982 человека.

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Что предшествовало: Ранее в субботу МВД сообщало, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибло 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек.

Предыстория:

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.

Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.