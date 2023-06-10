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Подрыв ГЭС: на Херсонщине без вести пропавшими считаются 29 человек

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 23:42
Подрыв ГЭС: на Херсонщине без вести пропавшими считаются 29 человек
спасатели на Херсонщине, фото ГСЧС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области без вести пропавшими считаются 29 человек.

Источник: МВД

Детали: По состоянию на 20:30 в Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной территории. Эвакуированы 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, эвакуированы 982 человека.

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Что предшествовало: Ранее в субботу МВД сообщало, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибло 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек.

Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территорий и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьМВД
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