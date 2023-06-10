Подрыв ГЭС: на Херсонщине без вести пропавшими считаются 29 человек

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области без вести пропавшими считаются 29 человек.

Источник: МВД

Детали: По состоянию на 20:30 в Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной территории. Эвакуированы 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек.

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В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, эвакуированы 982 человека.

Что предшествовало: Ранее в субботу МВД сообщало, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС погибло 4 человека, без вести пропавшими считаются 27 человек.

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