МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, представники відвідали Херсонщину – Зеленський

Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, днями представники МКС відвідали Херсонщину.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

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Пряма мова: "Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації".

Деталі: Зеленський запевнив, що Україна вже сприяє і буде надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом.

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"Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу", - наголосив президент.

За його словами, "повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла".

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