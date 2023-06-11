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МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 22:05
МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонскую область.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась.

Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации".

Детали: Зеленский заверил, что Украина уже способствует и будет в дальнейшем способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом.

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"Все наши правоохранители и другие институты максимально приобщены к этому процессу. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул президент.

По его словам, "полная и справедливая ответственность российских террористов и самого государства-террориста – это обязательная предпосылка того, что в мире больше не будет повторений такого зла".

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Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСсудХерсонская область
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