МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский
Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонскую область.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась.
Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации".
Детали: Зеленский заверил, что Украина уже способствует и будет в дальнейшем способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом.
"Все наши правоохранители и другие институты максимально приобщены к этому процессу. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", - подчеркнул президент.
По его словам, "полная и справедливая ответственность российских террористов и самого государства-террориста – это обязательная предпосылка того, что в мире больше не будет повторений такого зла".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- По состоянию на 11 июня в результате подрыва Каховской ГЭС погибли 5 человек. 35 человек считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.