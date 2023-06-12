Подрыв россиянами Каховской ГЭС: большая вода унесла жизни по меньшей мере 10 украинцев

В результате поджога из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, по предварительной информации, погибли 10 человек, 42 считаются пропавшими без вести.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Детали: По подтвержденной информации, на правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

По словам Клименко, информация с левобережья поступает, но она будет проверяться.

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Прямая речь: "Конечно, информация идет и с левого берега, о погибших. Вы знаете, что вчера при попытке переправиться на правый берег враг обстрелял наших граждан и три человека погибли, несколько ранены.

Мы отслеживаем такую информацию, как только получим более достоверную информацию о погибших или раненых граждан, которые оставались на островах или на левом берегу, мы ее официально обнародуем".

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