Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подрыв россиянами Каховской ГЭС: большая вода унесла жизни по меньшей мере 10 украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 12:49
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: большая вода унесла жизни по меньшей мере 10 украинцев
Фото ТГ-канал Каховская ГЭС | штаб info

В результате поджога из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, по предварительной информации, погибли 10 человек, 42 считаются пропавшими без вести.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Детали: По подтвержденной информации, на правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.

По словам Клименко, информация с левобережья поступает, но она будет проверяться.

Реклама:

Прямая речь: "Конечно, информация идет и с левого берега, о погибших. Вы знаете, что вчера при попытке переправиться на правый берег враг обстрелял наших граждан и три человека погибли, несколько ранены.

Мы отслеживаем такую информацию, как только получим более достоверную информацию о погибших или раненых граждан, которые оставались на островах или на левом берегу, мы ее официально обнародуем".

Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Каховская ГЭСМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Каховская ГЭС
Комендантский час в Херсоне надо продлить - МВД
Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА
Вилкул: Или экономим, или через месяц 70% Кривого Рога останется без воды
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: