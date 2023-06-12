Подрыв россиянами Каховской ГЭС: большая вода унесла жизни по меньшей мере 10 украинцев
В результате поджога из-за подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, по предварительной информации, погибли 10 человек, 42 считаются пропавшими без вести.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона
Детали: По подтвержденной информации, на правобережье Днепра 8 украинцев погибли на Херсонщине, 2 - на Николаевщине, 42 человека считаются пропавшими без вести, из них семеро детей.
По словам Клименко, информация с левобережья поступает, но она будет проверяться.
Прямая речь: "Конечно, информация идет и с левого берега, о погибших. Вы знаете, что вчера при попытке переправиться на правый берег враг обстрелял наших граждан и три человека погибли, несколько ранены.
Мы отслеживаем такую информацию, как только получим более достоверную информацию о погибших или раненых граждан, которые оставались на островах или на левом берегу, мы ее официально обнародуем".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонскую область.