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Загрози для судноплавства на півдні України через підрив Каховської ГЕС немає − АМПУ

Ірина БалачукВівторок, 13 червня 2023, 15:46
Загрози для судноплавства на півдні України через підрив Каховської ГЕС немає − АМПУ
Порт. Фото Мінінфраструктури

Прямої загрози для судноплавства у портах Дунайського регіону та "Великої Одеси" через підрив дамби Каховської ГЕС наразі немає, але ситуація може змінитися, повідомили в Адміністрації морських портів України.

Джерело: сайт Європейської Бізнес Асоціації 

Дослівно АМПУ: "Прямої загрози для судноплавства у портах Дунайського регіону та "Великої Одеси" через підрив дамби Каховської ГЕС наразі немає. Проте, повноцінна робота з ліквідації наслідків аварії ускладнена через обстріли, що здійснюються російськими військами, і перспективні прогнози можуть змінюватися".

Деталі: Повідомляється, що за оперативною ситуацією слідкує новостворений штаб за участі АМПУ та місцевих органів влади. Його завданням є контролювати, що відбувається в акваторії портів − зокрема, гарантувати безпеку судноплавства та запобігати екологічним проблемам техногенного походження.

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Також в ЄБА зазначили, що Росія продовжує блокувати роботу великих портів та перешкоджати виконанню обов’язків України в рамках "зернової ініціативи".

Водночас в АМПУ додали, що змогли збільшити обсяги перевалки вантажів у портах Дунайського регіону завдяки введенню в дію нових причалів, освоєнню додаткових і оптимізації роботи вже наявних вантажопотоків. Наразі фіксуються рекордні обсяги вантажоперевалки – понад 11,5 млн тонн.

АМПУ планує  розбудовувати нові накопичувальні майданчики та реконструювати автошлях М-15, збільшити кількість провідників суден (лоцманів), складів та якірних місць в регіоні. Зазначається, що усе це повинне  сприяти пришвидшенню руху суден і поліпшити ефективність перевантаження вантажів. 

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Теми: портиКаховська ГЕС
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