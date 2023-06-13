Загрози для судноплавства на півдні України через підрив Каховської ГЕС немає − АМПУ
Прямої загрози для судноплавства у портах Дунайського регіону та "Великої Одеси" через підрив дамби Каховської ГЕС наразі немає, але ситуація може змінитися, повідомили в Адміністрації морських портів України.
Джерело: сайт Європейської Бізнес Асоціації
Дослівно АМПУ: "Прямої загрози для судноплавства у портах Дунайського регіону та "Великої Одеси" через підрив дамби Каховської ГЕС наразі немає. Проте, повноцінна робота з ліквідації наслідків аварії ускладнена через обстріли, що здійснюються російськими військами, і перспективні прогнози можуть змінюватися".
Деталі: Повідомляється, що за оперативною ситуацією слідкує новостворений штаб за участі АМПУ та місцевих органів влади. Його завданням є контролювати, що відбувається в акваторії портів − зокрема, гарантувати безпеку судноплавства та запобігати екологічним проблемам техногенного походження.
Також в ЄБА зазначили, що Росія продовжує блокувати роботу великих портів та перешкоджати виконанню обов’язків України в рамках "зернової ініціативи".
Водночас в АМПУ додали, що змогли збільшити обсяги перевалки вантажів у портах Дунайського регіону завдяки введенню в дію нових причалів, освоєнню додаткових і оптимізації роботи вже наявних вантажопотоків. Наразі фіксуються рекордні обсяги вантажоперевалки – понад 11,5 млн тонн.
АМПУ планує розбудовувати нові накопичувальні майданчики та реконструювати автошлях М-15, збільшити кількість провідників суден (лоцманів), складів та якірних місць в регіоні. Зазначається, що усе це повинне сприяти пришвидшенню руху суден і поліпшити ефективність перевантаження вантажів.
Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС
"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.