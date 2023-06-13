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Угрозы для судоходства на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС нет − АМПУ

Ирина БалачукВторник, 13 июня 2023, 15:46
Угрозы для судоходства на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС нет − АМПУ
Порт. Фото Мининфраструктуры

Прямой угрозы для судоходства в портах Дунайского региона и "Большой Одессы" из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС пока нет, но ситуация может измениться, сообщили в Администрации морских портов Украины.

Источниксайт Европейской Бизнес Ассоциации

Дословно АМПУ: "Прямой угрозы для судоходства в портах Дунайского региона и "Большой Одессы" из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС пока нет. Однако, полноценная работа по ликвидации последствий аварии затруднена из-за обстрелов, осуществляемых российскими войсками, и перспективные прогнозы могут меняться".

Детали: Сообщается, что за оперативной ситуацией следит новосозданный штаб с участием АМПУ и местных органов власти. Его задачей является контролировать, что происходит в акватории портов − в частности, гарантировать безопасность судоходства и предотвращать экологические проблемы техногенного происхождения.

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Также в ЕБА отметили, что Россия продолжает блокировать работу крупных портов и препятствовать выполнению обязанностей Украины в рамках "зерновой инициативы".

В то же время в АМПУ добавили, что смогли увеличить объемы перевалки грузов в портах Дунайского региона благодаря введению в действие новых причалов, освоению дополнительных и оптимизации работы уже имеющихся грузопотоков. Сейчас фиксируются рекордные объемы грузоперевалки − более 11,5 млн тонн.

АМПУ планирует развивать новые накопительные площадки и реконструировать автодорогу М-15, увеличить количество проводников судов (лоцманов), складов и якорных мест в регионе. Отмечается, что все это должно способствовать ускорению движения судов и улучшить эффективность перегрузки грузов.

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Темы: портыКаховская ГЭС
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