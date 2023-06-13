Угрозы для судоходства на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС нет − АМПУ
Прямой угрозы для судоходства в портах Дунайского региона и "Большой Одессы" из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС пока нет, но ситуация может измениться, сообщили в Администрации морских портов Украины.
Источник: сайт Европейской Бизнес Ассоциации
Дословно АМПУ: "Прямой угрозы для судоходства в портах Дунайского региона и "Большой Одессы" из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС пока нет. Однако, полноценная работа по ликвидации последствий аварии затруднена из-за обстрелов, осуществляемых российскими войсками, и перспективные прогнозы могут меняться".
Детали: Сообщается, что за оперативной ситуацией следит новосозданный штаб с участием АМПУ и местных органов власти. Его задачей является контролировать, что происходит в акватории портов − в частности, гарантировать безопасность судоходства и предотвращать экологические проблемы техногенного происхождения.
Также в ЕБА отметили, что Россия продолжает блокировать работу крупных портов и препятствовать выполнению обязанностей Украины в рамках "зерновой инициативы".
В то же время в АМПУ добавили, что смогли увеличить объемы перевалки грузов в портах Дунайского региона благодаря введению в действие новых причалов, освоению дополнительных и оптимизации работы уже имеющихся грузопотоков. Сейчас фиксируются рекордные объемы грузоперевалки − более 11,5 млн тонн.
АМПУ планирует развивать новые накопительные площадки и реконструировать автодорогу М-15, увеличить количество проводников судов (лоцманов), складов и якорных мест в регионе. Отмечается, что все это должно способствовать ускорению движения судов и улучшить эффективность перегрузки грузов.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.