Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нищать паспорти: окупанти посилили тиск на українців, яких затопили на Херсонщині 

Альона Мазуренко Середа, 14 червня 2023, 14:31
Нищать паспорти: окупанти посилили тиск на українців, яких затопили на Херсонщині 
ЕВАКУАЦІЯ З ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ХЕРСОНЩИНИ 11 ЧЕРВНЯ, ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Російські окупанти скористалися наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного тиску на українців, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "З початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.

Реклама:

На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності.

Крім того, російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань".

Деталі: Водночас для пропагандистських відеороликів представники російських окупаційних адміністрацій заявляли про нібито успішну евакуацію цивільних, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів, які хотіли надати постраждалим гуманітарну допомогу (їжу, воду, одяг, ліки тощо).

Нагадаємо: 

Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Каховська ГЕС
Потрібно відновити Каховську дамбу – Зеленський
Запрацювала перша нитка водогону, побудована після підриву Каховської ГЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: