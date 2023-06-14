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Нищать паспорти: окупанти посилили тиск на українців, яких затопили на Херсонщині 

Альона Мазуренко Середа, 14 червня 2023, 14:31
Нищать паспорти: окупанти посилили тиск на українців, яких затопили на Херсонщині 
ЕВАКУАЦІЯ З ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ХЕРСОНЩИНИ 11 ЧЕРВНЯ, ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Російські окупанти скористалися наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного тиску на українців, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "З початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.

На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності.

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Крім того, російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань".

Деталі: Водночас для пропагандистських відеороликів представники російських окупаційних адміністрацій заявляли про нібито успішну евакуацію цивільних, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було.

Окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів, які хотіли надати постраждалим гуманітарну допомогу (їжу, воду, одяг, ліки тощо).

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Нагадаємо: 

Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьокупаціявійна
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