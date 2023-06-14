Нищать паспорти: окупанти посилили тиск на українців, яких затопили на Херсонщині
Російські окупанти скористалися наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного тиску на українців, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова: "З початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.
На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності.
Крім того, російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань".
Деталі: Водночас для пропагандистських відеороликів представники російських окупаційних адміністрацій заявляли про нібито успішну евакуацію цивільних, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було.
Окупанти також забороняли роботу місцевих волонтерів, які хотіли надати постраждалим гуманітарну допомогу (їжу, воду, одяг, ліки тощо).
Нагадаємо:
- За ніч вода на Херсонщині відступила ще на 32 см, однак підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів.
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних територій і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.