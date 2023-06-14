Уничтожают паспорта: оккупанты усилили давление на украинцев, которых затопили на Херсонщине

Российские оккупанты воспользовались последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного давления на украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Херсонской области.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "С началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями.

На блокпостах российские военнослужащие за разрешение выехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные во время обысков ценные вещи и драгоценности.

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Кроме того, российские захватчики отбирали и сразу же уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений".

Детали: В то же время для пропагандистских видеороликов представители российских оккупационных администраций заявляли о якобы успешной эвакуации гражданских, хотя никаких практических мер для этого принято не было.

Оккупанты также запрещали работу местных волонтеров, которые хотели предоставить пострадавшим гуманитарную помощь (еду, воду, одежду, лекарства и т.д.).

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Напомним: