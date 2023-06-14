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Уничтожают паспорта: оккупанты усилили давление на украинцев, которых затопили на Херсонщине

Алена МазуренкоСреда, 14 июня 2023, 14:31
Уничтожают паспорта: оккупанты усилили давление на украинцев, которых затопили на Херсонщине
ЭВАКУАЦИЯ С ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ХЕРСОНЩИНЫ 11 ИЮНЯ, ФОТО НАЦПОЛИЦИИ

Российские оккупанты воспользовались последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного давления на украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Херсонской области.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "С началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные мероприятия по выявлению граждан с проукраинскими настроениями.

На блокпостах российские военнослужащие за разрешение выехать людям в безопасные места заставляли их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные во время обысков ценные вещи и драгоценности.

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Кроме того, российские захватчики отбирали и сразу же уничтожали украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из покинутых владельцами помещений".

Детали: В то же время для пропагандистских видеороликов представители российских оккупационных администраций заявляли о якобы успешной эвакуации гражданских, хотя никаких практических мер для этого принято не было.

Оккупанты также запрещали работу местных волонтеров, которые хотели предоставить пострадавшим гуманитарную помощь (еду, воду, одежду, лекарства и т.д.).

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Напомним: 

Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьоккупациявойна
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