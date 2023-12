Резников анонсировал создание "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна"

Представители Эстонии и Люксембурга на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" поддержали идею создания "ИТ-коалиции".

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках "Рамштайн". Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.

Так что на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то захватывающее, поэтому следите за новостями!".

Today, at a UDCG meeting, my colleagues @Francois_Bausch and @HPevkur supported my idea of creating an “IT coalition” within the #Ramstein framework. They are ready to take a leadership role in creating this group. So, another coalition to ensure Ukraine’s victory is on the… pic.twitter.com/3fgrgbm4zH