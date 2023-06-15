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Резников анонсировал создание "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна"

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 20:19
Резников анонсировал создание IT-коалиции в рамках Рамштайна
Франсуа Бауш, Алексей Резников, Ханно Певкур, фото из Twitter министра обороны Украины

Представители Эстонии и Люксембурга на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" поддержали идею создания "ИТ-коалиции".

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках "Рамштайн". Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.

Так что на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то захватывающее, поэтому следите за новостями!".

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Напомним: 15 июня в Брюсселе проходят мероприятия первого дня двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, где речь идет о продолжении помощи для Украины в войне и о планах Альянса.

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Темы: РезниковРамштайнITпомощь Украине
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