Резников анонсировал создание "IT-коалиции" в рамках "Рамштайна"
Представители Эстонии и Люксембурга на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" поддержали идею создания "ИТ-коалиции".
Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter
Прямая речь: "Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" мои коллеги министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках "Рамштайн". Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.
Так что на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то захватывающее, поэтому следите за новостями!".
Today, at a UDCG meeting, my colleagues @Francois_Bausch and @HPevkur supported my idea of creating an “IT coalition” within the #Ramstein framework. They are ready to take a leadership role in creating this group. So, another coalition to ensure Ukraine’s victory is on the… pic.twitter.com/3fgrgbm4zH— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2023
Напомним: 15 июня в Брюсселе проходят мероприятия первого дня двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, где речь идет о продолжении помощи для Украины в войне и о планах Альянса.