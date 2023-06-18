На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – ОП

комунальники у Херсоні, фото ОП

У Херсонській області в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС допомагають 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни.

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Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття".

Деталі: Окрім того, регіони передали на Херсонщину три десятки одиниць необхідної техніки: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.

Із фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.

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Також формуються окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини.

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