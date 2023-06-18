Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – ОП

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 21:52
На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – ОП
комунальники у Херсоні, фото ОП

У Херсонській області в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС допомагають 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни.

Реклама:

Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття".

Деталі: Окрім того, регіони передали на Херсонщину три десятки одиниць необхідної техніки: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.

Із фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.

ВІДЕО ДНЯ

Також формуються окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Передісторія:

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: