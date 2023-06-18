На Херсонщині працюють комунальники з 13 регіонів України – ОП
У Херсонській області в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС допомагають 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє сайт президента
Пряма мова: "Пліч-о-пліч долаємо наслідки російського терору на Херсонщині. Тут працюють рятувальники, медики, волонтери з усіх куточків країни.
Також на Херсонщину прибуло 200 фахівців комунальних підприємств із 13 областей України. Відкачують воду, вичищають дороги від мулу, прибирають сміття".
Деталі: Окрім того, регіони передали на Херсонщину три десятки одиниць необхідної техніки: самоскиди, навантажувачі, екскаватори, трактори, сміттєвози тощо.
Із фахівцями та комунальною технікою допомогли Київщина, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина, Буковина.
Також формуються окремі бригади енергетиків і газовиків, які відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Херсонщини.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.
- Станом на 18 червня відомо про 17 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, ще 31 особа зникла безвісти.