На Херсонщине работают коммунальщики из 13 регионов Украины – ОП

В Херсонской области в ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС помогают 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины.

Источник: замруководителя Офиса президента Алексей Кулеба, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Бок о бок преодолеваем последствия российского террора на Херсонщине. Здесь работают спасатели, медики, волонтеры со всех уголков страны.

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Также на Херсонщину прибыло 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины. Откачивают воду, вычищают дороги от ила, убирают мусор".

Детали: Кроме того, регионы передали в Херсонскую область три десятка единиц необходимой техники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, тракторы, мусоровозы и тому подобное.

Со специалистами и коммунальной техникой помогли Киевщина, Виннитчина, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Кировоградщина, Львовщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Буковина.

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Также формируются отдельные бригады энергетиков и газовиков, которые будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру Херсонщины.

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