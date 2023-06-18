На Херсонщине работают коммунальщики из 13 регионов Украины – ОП
В Херсонской области в ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС помогают 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины.
Источник: замруководителя Офиса президента Алексей Кулеба, сообщает сайт президента
Прямая речь: "Бок о бок преодолеваем последствия российского террора на Херсонщине. Здесь работают спасатели, медики, волонтеры со всех уголков страны.
Также на Херсонщину прибыло 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины. Откачивают воду, вычищают дороги от ила, убирают мусор".
Детали: Кроме того, регионы передали в Херсонскую область три десятка единиц необходимой техники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, тракторы, мусоровозы и тому подобное.
Со специалистами и коммунальной техникой помогли Киевщина, Виннитчина, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Кировоградщина, Львовщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Буковина.
Также формируются отдельные бригады энергетиков и газовиков, которые будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру Херсонщины.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.
- По состоянию на 18 июня известно о 17 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, еще 31 человек пропал без вести.