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На Херсонщине работают коммунальщики из 13 регионов Украины – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 21:52
На Херсонщине работают коммунальщики из 13 регионов Украины – ОП
коммунальщики в Херсоне, фото ОП

В Херсонской области в ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС помогают 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины.

Источник: замруководителя Офиса президента Алексей Кулеба, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Бок о бок преодолеваем последствия российского террора на Херсонщине. Здесь работают спасатели, медики, волонтеры со всех уголков страны.

Также на Херсонщину прибыло 200 специалистов коммунальных предприятий из 13 областей Украины. Откачивают воду, вычищают дороги от ила, убирают мусор".

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Детали: Кроме того, регионы передали в Херсонскую область три десятка единиц необходимой техники: самосвалы, погрузчики, экскаваторы, тракторы, мусоровозы и тому подобное.

Со специалистами и коммунальной техникой помогли Киевщина, Виннитчина, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Кировоградщина, Львовщина, Полтавщина, Ривненщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, Черкасщина, Буковина.

Также формируются отдельные бригады энергетиков и газовиков, которые будут восстанавливать разрушенную инфраструктуру Херсонщины.

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭСОфис президента
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