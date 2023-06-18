Підрив Каховської ГЕС: загинуло 17 осіб, з них 13 від утоплення
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, за офіційними даними, загинуло 17 осіб, з них 13 внаслідок утоплення і 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram
Дослівно: "Загинуло 17 осіб. З них 13 – внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина".
Деталі: Клименко повідомив, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.
"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - додав він.
Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.
Що передувало: 17 червня в МВС зазначали, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС відомо вже про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа.
11 червня російські війська обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого, за даними прокуратури, 3 людей загинули й 23 було травмовано.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.