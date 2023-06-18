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Підрив Каховської ГЕС: загинуло 17 осіб, з них 13 від утоплення

Катерина ТищенкоНеділя, 18 червня 2023, 21:21
Підрив Каховської ГЕС: загинуло 17 осіб, з них 13 від утоплення
евакуація з Херсонщини, фото ДСНС

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, за офіційними даними, загинуло 17 осіб, з них 13 внаслідок утоплення і 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Дослівно: "Загинуло 17 осіб. З них 13 – внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина".

Деталі: Клименко повідомив, що на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.

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"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - додав він.

Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Що передувало: 17 червня в МВС зазначали, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС відомо вже про 16 загиблих, безвісти зниклою вважається 31 особа.

ВІДЕО ДНЯ

11 червня російські війська обстріляли човни з цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого, за даними прокуратури, 3 людей загинули й 23 було травмовано

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Передісторія:

Теми: Каховська ГЕСМВС
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