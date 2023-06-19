Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини
РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
Джерело: заява гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун
Пряма мова: "ООН співпрацює з урядами України і РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби.
Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем".
Деталі: У заяві Брауна зазначається, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на лівобережній Херсонщині.
"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом", – заявила координаторка ООН.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.
- Станом на 18 червня відомо про 17 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС, ще 31 особа зникла безвісти.