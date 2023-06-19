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Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 06:17
Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ОКУПАНТАМИ КАХОВСЬКОЇ ГЕС, СКРІНШОТ ВІДЕО ДСНС

РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

Джерело: заява гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун

Пряма мова: "ООН співпрацює з урядами України і РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби.

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Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем". 

Деталі: У заяві Брауна зазначається, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на лівобережній Херсонщині. 

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом", – заявила координаторка ООН.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

Теми: ООНКаховська ГЕСРосія
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