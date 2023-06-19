Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 06:17
Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини
НАСЛІДКИ ПІДРИВУ ОКУПАНТАМИ КАХОВСЬКОЇ ГЕС, СКРІНШОТ ВІДЕО ДСНС

РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

Джерело: заява гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун

Пряма мова: "ООН співпрацює з урядами України і РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби.

Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем". 

Реклама:

Деталі: У заяві Брауна зазначається, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на лівобережній Херсонщині. 

"Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом", – заявила координаторка ООН.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ООНКаховська ГЕСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW прогнозує, як Україна використає перехоплену ініціативу на Бахмутському напрямку

фотоПосланець Папи зустрівся із дитячим омбудсменом РФ, яку розшукує Гаага

Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо в його лідерів буде "дефіцит мужності" – радник

Україна отримає транш МВФ на $890 мільйонів: Фонд завершив перший перегляд програми

Члени НАТО наступного тижня продовжать на рік мандат Столтенберга – ЗМІ

США близькі до надання Україні далекобійних систем ATACMS – WSJ

Усі новини...
Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану Зеленського – WSJ
В окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність серед цивільних – ЦНС
Сили ППО знищили вночі над Одещиною 4 "Калібри"
РосЗМІ: Валуйки на Бєлгородщині – під сильним обстрілом
Останні новини
07:54
ЄС домагатиметься якнайбільшої міжнародної підтримки української "формули миру"
07:44
фотоНардепа підозрюють у шахрайстві – ОГП
07:25
Євросоюз зобов’язався розглянути підходи до безпекових гарантій для України
06:50
Ворог застосував авіацію для наступу на Авдіївському напрямку – зведення
06:42
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
05:48
На окупованих територіях загострюється дефіцит ліків для цивільних – спротив
04:58
ISW прогнозує, як Україна використає перехоплену ініціативу на Бахмутському напрямку
03:58
Голова МЗС Британії: Німеччина повинна стати постійним членом Радбезу ООН
03:24
Частина "Вагнера" залишається на ТОТ України – Пентагон
02:50
Сенат Франції схвалив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
Усі новини...
Реклама: