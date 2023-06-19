Россия отказала миссии ООН в доступе к левобережной Херсонщине
РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Источник: заявление гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун
Прямая речь: "ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы.
Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, которые находятся под его временным военным контролем".
Детали: В заявлении Брауна отмечается, что ООН продолжит работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонщине.
"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву", – заявила координатор ООН.
Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.
- По состоянию на 18 июня известно о 17 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, еще 31 человек пропал без вести.