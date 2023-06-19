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Россия отказала миссии ООН в доступе к левобережной Херсонщине

"Украинская правда"Понедельник, 19 июня 2023, 06:17
Россия отказала миссии ООН в доступе к левобережной Херсонщине
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДРЫВА ОККУПАНТАМИ КАХОВСКОЙ ГЭС, СКРИНШОТ ВИДЕО ГСЧС

РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Источник: заявление гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун

Прямая речь: "ООН сотрудничает с правительствами Украины и РФ по эффективной доставке гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы.

Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, которые находятся под его временным военным контролем".

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Детали: В заявлении Брауна отмечается, что ООН продолжит работать над поиском доступа к людям на левобережной Херсонщине.

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву", – заявила координатор ООН.

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Темы: ООНКаховская ГЭСРосcия
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