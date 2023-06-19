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ДТП зі смертю нацгвардійця: суд не випустив підозрюваного суддю з-під варти

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 16:12
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд не випустив підозрюваного суддю з-під варти
ОЛЕКСІЙ ТАНДИР. ФОТО З FACEBOOK МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

Апеляційний суд залишив під вартою голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць".

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Деталі: Рішення ухвалено в понеділок 19 червня.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

Теми: ДТПНацгвардіяКиївпрокуратура
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