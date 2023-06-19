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ДТП со смертью нацгвардейца: суд не выпустил подозреваемого судью из-под стражи

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 июня 2023, 16:12
ДТП со смертью нацгвардейца: суд не выпустил подозреваемого судью из-под стражи
АЛЕКСЕЙ ТАНДЫР. ФОТО ИЗ FACEBOOK МАКАРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Апелляционный суд оставил под стражей председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец".

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Детали: Решение принято в понедельник 19 июня.

Таким образом суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: ДТПНацгвардияКиевпрокуратура
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