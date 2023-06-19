ДТП со смертью нацгвардейца: суд не выпустил подозреваемого судью из-под стражи
Апелляционный суд оставил под стражей председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Дословно: "Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец".
Детали: Решение принято в понедельник 19 июня.
Таким образом суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
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