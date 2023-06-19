Підрив ГЕС: сотні жителів окупованих Олешок загинули через відмову росіян в евакуації – ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях не евакуйовували людей, які не мають російського паспорта.
Джерело: "Центр національного спротиву"
Деталі: За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.
Дослівно: "Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання.
Центр національного спротиву звертається до місцевого населення з проханням повідомити наявну інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань з цивільних на ТОТ, в наш телеграм-бот".
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію (яку замінували ще минулого року), зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація.
- ЗМІ повідомляли, що розвідувальні дані США вказують на більш імовірну причетність Росії до підриву. Також американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до її руйнування.
- Міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, представники МКС відвідали Херсонщину.
- РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.
- Станом на 18 червня було відомо про 17 загиблих на підконтрольних Україні територіях внаслідок підриву Каховської ГЕС, ще 31 особа зникла безвісти.