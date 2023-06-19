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Підрив ГЕС: сотні жителів окупованих Олешок загинули через відмову росіян в евакуації – ЦНС

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 17:54
Підрив ГЕС: сотні жителів окупованих Олешок загинули через відмову росіян в евакуації – ЦНС
Затоплені Олешки. фото Maxar via Getty Images

Росіяни на тимчасово окупованих територіях не евакуйовували людей, які не мають російського паспорта.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

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Дослівно: "Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання.

Центр національного спротиву звертається до місцевого населення з проханням повідомити наявну інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань з цивільних на ТОТ, в наш телеграм-бот".

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

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Теми: Каховська ГЕСокупація
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