Подрыв ГЭС: сотни жителей оккупированных Олешек погибли из-за отказа россиян в эвакуации – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, которые не имеют российского паспорта.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта.

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Дословно: "Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных на смерть. Действия россиян в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами - понесет справедливое наказание.

Центр национального сопротивления обращается к местному населению с просьбой сообщить имеющуюся информацию о лицах, которые были привлечены к подрыву ГЭС или издевательств над гражданскими на ВОТ, в наш телеграм-бот".

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