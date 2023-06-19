Подрыв ГЭС: сотни жителей оккупированных Олешек погибли из-за отказа россиян в эвакуации – ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, которые не имеют российского паспорта.
Источник: "Центр национального сопротивления"
Детали: По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта.
Дословно: "Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных на смерть. Действия россиян в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами - понесет справедливое наказание.
Центр национального сопротивления обращается к местному населению с просьбой сообщить имеющуюся информацию о лицах, которые были привлечены к подрыву ГЭС или издевательств над гражданскими на ВОТ, в наш телеграм-бот".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.
- РФ отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к людям на левом берегу Херсонской области, которые пострадали в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции.
- По состоянию на 18 июня было известно о 17 погибших на подконтрольных Украине территориях в результате подрыва Каховской ГЭС, еще 31 человек пропал без вести.