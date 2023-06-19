Справа про викрадення російського літака: ексрозвіднику Червінському знову продовжили арешт

Шевченківський райсуд Києва ще на 30 діб подовжив арешт ексрозвіднику Роману Червінському, якого підозрюють в перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака, яка завершилась обстрілом аеродрому.

Джерело: кореспондент УП з зали суду

Дослівно: " Ексрозвіднику Роману Червінському продовжили арешт на 30 діб, тобто задовільнили клопотання прокурора".

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Деталі: Арешт продовжили без можливості внесення застави підозрюваним.

Передісторія:

20 квітня УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".

21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.

24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.

Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.

15 травня Київський апеляцій суд залишив під вартою ексрозвідника Романа Червінського.

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