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Справа про викрадення російського літака: ексрозвіднику Червінському знову продовжили арешт

"Українська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 20:57
Справа про викрадення російського літака: ексрозвіднику Червінському знову продовжили арешт
Роман Червінський, фото: УП

Шевченківський райсуд Києва ще на 30 діб подовжив арешт ексрозвіднику Роману Червінському, якого підозрюють в перевищенні влади через операцію з викрадення російського літака, яка завершилась обстрілом аеродрому.

Джерело: кореспондент УП з зали суду

Дослівно: " Ексрозвіднику Роману Червінському продовжили арешт на 30 діб, тобто задовільнили клопотання прокурора".

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Деталі: Арешт продовжили без можливості внесення застави підозрюваним.

Передісторія:

  • 20 квітня УП розповіла у власному матеріалі про те, що СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак. Одним із них є колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський. Він став відомим завдяки так званому "вагнергейту".
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". За версією слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому у Кіровоградській області.
  • 24 квітня Служба безпеки України затримала Червінського. Суд його заарештував.
  • Сам ексрозвідник заявив про політичний тиск, справу він вважає сфальсифікованою.
  • 15 травня Київський апеляцій суд залишив під вартою ексрозвідника Романа Червінського.

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Теми: розвідкасуд
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