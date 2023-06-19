Дело о похищении российского самолета: экс-разведчику Червинскому снова продлили арест
Понедельник, 19 июня 2023, 20:57
Шевченковский райсуд Киева еще на 30 суток продлил арест экс-разведчику Роману Червинскому, которого подозревают в превышении власти из-за операции по похищению российского самолета, которая завершилась обстрелом аэродрома.
Источник: корреспондент УП из зала суда
Дословно: "Экс-разведчику Роману Червинскому продлили арест на 30 суток, то есть удовлетворили ходатайство прокурора".
Детали: Арест продлили без возможности внесения залога подозреваемым.
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Предыстория:
- 20 апреля УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
- 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
- 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.
- Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.
- 15 мая Киевский апелляций суд оставил под стражей экс-разведчика Романа Червинского.
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