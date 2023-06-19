Дело о похищении российского самолета: экс-разведчику Червинскому снова продлили арест

Шевченковский райсуд Киева еще на 30 суток продлил арест экс-разведчику Роману Червинскому, которого подозревают в превышении власти из-за операции по похищению российского самолета, которая завершилась обстрелом аэродрома.

Источник: корреспондент УП из зала суда

Дословно: "Экс-разведчику Роману Червинскому продлили арест на 30 суток, то есть удовлетворили ходатайство прокурора".

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Детали: Арест продлили без возможности внесения залога подозреваемым.

Предыстория:

20 апреля УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".

21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.

24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

15 мая Киевский апелляций суд оставил под стражей экс-разведчика Романа Червинского.

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