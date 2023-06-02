Пашинян: Вірменія – не союзник Росії у війні проти України

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявляє, що Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю чеському телеканалу CNN Prima News ще під час візиту до Чехії 4 травня, але воно було опубліковане лише в середу й викладене самим Пашиняном у четвер у Facebook.

"Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що це безпосередньо впливає на всі наші відносини", – цитує прем’єра Вірменії "Радіо Азатутюн".

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За його словами, тоді як на Заході Єреван вважають союзником Москви, сама Москва дотримується іншої думки, і "виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі".

"Здається, що є спосіб лавірувати між усіма цими зіткненнями, але також правда в тому, що чим складнішою стає ситуація, тим більше звужується можливість лавірування. Ми лавіруємо не тому, що ми не маємо думки щодо ситуації, а тому, що в нас, на жаль, надто багато турбот, що не дає змоги нам бути більш залученими до розв'язання інших турбот", – зазначив Пашинян.

Зазначимо, що в останні місяці відносини Росії та Вірменії погіршились через позицію першої щодо Нагірно-Карабаського конфлікту.

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Вірменський прем’єр звинувачував керовану Росією Організацію Договору колективної безпеки у фактичній бездіяльності через агресію Азербайджану та публічно допускав вихід із неї.

Крім того, нещодавно Пашинян визнав, що його країна не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з РФ, на тлі намірів ЄС запровадити обмеження проти третіх країн, які допомагають Росії з торгівлею.

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