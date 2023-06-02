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Росіяни атакували Харківщину з С-300 – ОВА

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 18:16
Росіяни атакували Харківщину з С-300 – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ТГ СИНЄГУБОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти обстріляли Харківщину із С-300.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні (2 червня - ред.) близько 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині.

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Зафіксовано приліт двох ракет, попередньо С-300, в лісовий масив Зміївської громади Чугуївського району".

Деталі: За словами глави ОВА, наразі немає інформації про масштаби руйнувань та постраждалих.

Теми: ХарківобстрілХарківська областьвійна
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