Чехія вимагатиме з РФ орендну плату за будинки у Празі і будівлі консульств

МЗС Чехії оприлюднило список земельних ділянок, за користування якими вимагатиме від Росії орендну плату.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

У середині травня уряд скасував дев'ять постанов з 1970-х і 1980-х років, які надавали колишньому Радянському Союзу право безплатного користування землею для дипломатичних цілей. На думку кабінету міністрів, Росія використовує землю для інших цілей, тому немає підстав продовжувати надавати її безплатно. За словами прем'єр-міністра Петра Фіали, держава вимагатиме від Росії орендної плати, яка є звичайною для цієї землі.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив тоді, що Чехія також вимагатиме від Росії повернення неправомірного збагачення за останні три роки. Він додав, що рішення уряду означатиме позов держави до Росії на суму в десятки мільйонів крон.

Рішення стосується 59 ділянок загальною площею 49 271 квадратний метр. Йдеться про земельні ділянки на вулицях Овенецька, Під Каштанами, Ромена Роллана, Швайгерова, Волкерова і Сибірських наметах у празькому Бубенчі. Наприклад, на ділянках на Сибірській набережній стоїть православна церква Святої Людмили та багатоквартирні будинки, на вулиці Під Каштанами – вілла Гуго Зібургера, на вулиці Волкеровій – багатоквартирні будинки, а на вулиці Ромена Роллана – вілла з садом. Йдеться також про земельні ділянки з будівлями колишніх консульств у Карлових Варах і Брно та бази відпочинку "Шогайка" у Влканчицях в Центральночеському краї.

Раніше Ліпавський заявляв, що Росія володіє 42 будівлями в Чехії, всі вони свого часу були визначені нею як об'єкти дипмісії, тобто використовувалися в дипломатичних цілях. За словами міністра, під час перевірки міністерство виявило, що десятки з них не служать задекларованим цілям. Тому чеська дипломатія закликала Росію уточнити спосіб використання.

Росія відкинула заклики, тож у липні 2020 року міністерство повідомило в ноті, що Чеська Республіка не визнає нерухомість за межами приміщень місії, яка не використовується в дипломатичних цілях станом на цю дату. Будівлі колишніх консульств у Варах і Брно втратили статус консульських приміщень з травня минулого року.

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Дипломатичні відносини Чехії з Росією погіршилися після того, як позаминулого року чеські спецслужби і слідчі виявили причетність агентів російських спецслужб до вибухів на складах боєприпасів у місті Врбетице в Злінському краї в 2014 році. Кількість російських дипломатів у Чехії продовжила скорочуватися після минулорічного вторгнення Росії в Україну. Наразі в посольстві Росії в Празі працює шість дипломатів. Ліпавський зазначив, що значно скорочена російська місія не може у своєму чисельному складі використовувати всі будівлі для дипломатичних цілей.