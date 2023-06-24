Вагнеровцы взяли под контроль военные объекты в Воронеже − Reuters
Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж, пишет Reuters.
Источник: Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах
Дословно Reuters: "Источник в российских спецслужбах сообщил, что боевики Вагнера также взяли под контроль военные объекты в Воронеже, что примерно в 500 км к югу от Москвы".
Детали: Издание отмечает, что не смогло самостоятельно подтвердить ни это утверждение, ни многие другие детали, предоставленные ранее главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Около 5 утра администрация Воронежской области сообщила, что на трассе М-4 находится военная колонна, и призвала жителей избегать ее.
Reuters отмечает, что на непроверенных кадрах, размещенных в социальных сетях, видно колонну разнообразной военной техники, включая по меньшей мере один танк и одну бронированную машину. Было непонятно, где они находятся, а также были ли в крытых грузовиках колонны бойцы. На некоторых машинах был российский флаг.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
- 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
- После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
- Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
- Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).
- Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.
- В Подмосковье начали перекрывать дороги.