Вагнеровцы взяли под контроль военные объекты в Воронеже − Reuters

Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах

Дословно Reuters: "Источник в российских спецслужбах сообщил, что боевики Вагнера также взяли под контроль военные объекты в Воронеже, что примерно в 500 км к югу от Москвы".

Детали: Издание отмечает, что не смогло самостоятельно подтвердить ни это утверждение, ни многие другие детали, предоставленные ранее главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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Около 5 утра администрация Воронежской области сообщила, что на трассе М-4 находится военная колонна, и призвала жителей избегать ее.

Reuters отмечает, что на непроверенных кадрах, размещенных в социальных сетях, видно колонну разнообразной военной техники, включая по меньшей мере один танк и одну бронированную машину. Было непонятно, где они находятся, а также были ли в крытых грузовиках колонны бойцы. На некоторых машинах был российский флаг.

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