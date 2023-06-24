Силовики влаштували рейди по будинках вагнерівців, щоб не приєднались до Пригожина

Російські силовики почали проводити масові рейди за місцями проживання нинішніх і колишніх найманців ПВК "Вагнер" та погрожувати відповідальністю за приєднання до бойовиків Євгена Пригожина, які прямують на Москву.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: Повідомляється, що одразу в кількох містах Росії оперативники та співробітники ФСБ влаштували рейди у пошуках колишніх і чинних бійців ПВК "Вагнер".

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Дільничні та ФСБшники приходять додому до рідних найманців зі зброєю, шукають чоловіків і погрожують кримінальною статтею про "держзраду", якщо бойовики приєднаються до заколоту Євгена Пригожина.

Видання повідомляє, зокрема, про нічний візит силовиків до матері пораненого вагнерівця в Рязанській області. Її сина забрали без пред'явлення звинувачень. До матері завербованого з колонії бойовика у Воскресенську силовики також прийшли вночі. Сина не було вдома, тепер він побоюється переслідувань.

"Йому вже телефонували силовики, він їм відповів, що не піде в (ПВК). Але сам він списався з хлопцями своїми - вони думають. Виходить із дому - одягає толстовку з капюшоном, щоб на шиї не було видно татушку "Вагнера"", - розповіла матір.

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Також дружина бійця ПВК "Вагнера", який повернувся у квітні, з невеликого села Брянської області повідомила виданню, що до неї так само не за місцем прописки прийшов дільничний.

"Питав: "Де ваш чоловік? У Москві? У Ростові? Чи збирається він вступити у ПВК Вагнера назад?" У нас вдома прапор ПВК вдома висів - змусив його зняти. Сказав, що якщо помітять, що він присягне Пригожину і рушить на Москву, то він автоматично стане зрадником батьківщини, посадять на 20 років, а сім'я наша тут жити більше не буде", - розповідає вона.

Її чоловіка знайшли за іншою адресою і змусили підписати розписку про те, що він зобов'язується дотримуватися законів Російської Федерації, і в разі, якщо він перейде на "ворожий бік", тобто присягне Пригожину, - "він вважатиметься неонацистом, зрадником батьківщини".

Аналогічні рейди відбулися в Оренбурзі, Орлі, Воронезькій області та Краснодарському краї. Чоловіків, які відмовлялися підписувати обіцянки про гарантії неприєднання до ПВК, затримували.

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