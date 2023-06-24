Силовики влаштували рейди по будинках вагнерівців, щоб не приєднались до Пригожина
Російські силовики почали проводити масові рейди за місцями проживання нинішніх і колишніх найманців ПВК "Вагнер" та погрожувати відповідальністю за приєднання до бойовиків Євгена Пригожина, які прямують на Москву.
Джерело: "Важные истории"
Деталі: Повідомляється, що одразу в кількох містах Росії оперативники та співробітники ФСБ влаштували рейди у пошуках колишніх і чинних бійців ПВК "Вагнер".
Дільничні та ФСБшники приходять додому до рідних найманців зі зброєю, шукають чоловіків і погрожують кримінальною статтею про "держзраду", якщо бойовики приєднаються до заколоту Євгена Пригожина.
Видання повідомляє, зокрема, про нічний візит силовиків до матері пораненого вагнерівця в Рязанській області. Її сина забрали без пред'явлення звинувачень. До матері завербованого з колонії бойовика у Воскресенську силовики також прийшли вночі. Сина не було вдома, тепер він побоюється переслідувань.
"Йому вже телефонували силовики, він їм відповів, що не піде в (ПВК). Але сам він списався з хлопцями своїми - вони думають. Виходить із дому - одягає толстовку з капюшоном, щоб на шиї не було видно татушку "Вагнера"", - розповіла матір.
Також дружина бійця ПВК "Вагнера", який повернувся у квітні, з невеликого села Брянської області повідомила виданню, що до неї так само не за місцем прописки прийшов дільничний.
"Питав: "Де ваш чоловік? У Москві? У Ростові? Чи збирається він вступити у ПВК Вагнера назад?" У нас вдома прапор ПВК вдома висів - змусив його зняти. Сказав, що якщо помітять, що він присягне Пригожину і рушить на Москву, то він автоматично стане зрадником батьківщини, посадять на 20 років, а сім'я наша тут жити більше не буде", - розповідає вона.
Її чоловіка знайшли за іншою адресою і змусили підписати розписку про те, що він зобов'язується дотримуватися законів Російської Федерації, і в разі, якщо він перейде на "ворожий бік", тобто присягне Пригожину, - "він вважатиметься неонацистом, зрадником батьківщини".
Аналогічні рейди відбулися в Оренбурзі, Орлі, Воронезькій області та Краснодарському краї. Чоловіків, які відмовлялися підписувати обіцянки про гарантії неприєднання до ПВК, затримували.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.