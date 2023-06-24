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Силовики устроили рейды по домам вагнеровцев, чтобы не присоединились к Пригожину

Станислав ПогориловСуббота, 24 июня 2023, 20:31
Силовики устроили рейды по домам вагнеровцев, чтобы не присоединились к Пригожину
Фото: Getty Images

В российских регионах силовики начали устраивать рейды по домам вагнеровцев, предостерегают от присоединения к мятежу Пригожина

Российские силовики начали проводить массовые рейды по местам проживания нынешних и бывших наемников ЧВК "Вагнер" и угрожать ответственностью за присоединение к боевикам Евгения Пригожина, которые направляются на Москву.

Источник: "Важные истории"

Детали: Сообщается, что сразу в нескольких городах России оперативники и сотрудники ФСБ устроили рейды в поисках бывших и действующих бойцов ЧВК "Вагнер".

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Участковые и ФСБшники приходят домой к родным наемников с оружием, ищут мужчин и угрожают уголовной статьей о "госизмене", если боевики присоединятся к мятежу Евгения Пригожина.

Издание сообщает, в частности, о ночном визите силовиков к матери раненого вагнеровца в Рязанской области. Ее сына забрали без предъявления обвинений. К матери завербованного из колонии боевика в Воскресенске силовики также пришли ночью. Сына не было дома, теперь он опасается преследований.

"Ему уже звонили силовики, он им ответил, что не пойдет в (ЧВК). Но сам он списался с ребятами своими - они думают. Выходит из дома - надевает толстовку с капюшоном, чтобы на шее не было видно татушку "Вагнера"", - рассказала мать.

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Также жена вернувшегося в апреле бойца ЧВК "Вагнера" из небольшого села Брянской области сообщила изданию, что к ней так же не по месту прописки пришел участковый.

"Спрашивал: "Где ваш муж? В Москве? В Ростове? Собирается ли он вступить в ЧВК Вагнера обратно?" У нас дома флаг ЧВК дома висел - заставил его снять. Сказал, что если заметят, что он присягнет Пригожину и двинется на Москву, то он автоматически станет предателем родины, посадят на 20 лет, а семья наша здесь жить больше не будет", - рассказывает она.

Ее мужа нашли по другому адресу и заставили подписать расписку о том, что он обязуется соблюдать законы Российской Федерации, и в случае, если он перейдет на "вражескую сторону", то есть присягнет Пригожину, - "он будет считаться неонацистом, предателем родины".

Аналогичные рейды прошли в Оренбурге, Орле, Воронежской области и Краснодарском крае. Мужчин, которые отказывались подписывать обещания о гарантиях неприсоединения к ЧВК, задерживали.

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Темы: ВагнерПригожинРосcия
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